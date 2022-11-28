Я щаслива, – як Даша Кацуріна провела вихідні з Володимиром Дантесом
Джерело:інстаграм Даші Кацуріної
Модельєрка та рестораторка Даша Кацуріна зараз з дітьми живе в Польщі, але на вихідні приїхала в Україну. Тут провела вихідні з коханим Володимиром Дантесом.
Під час війни Даша з двома дітьми живе в Польщі. Володимир Дантес приїжджає туди, коли перебуває на благодійних гастролях за кордоном. А днями вдома побувала Даша.
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Дантес і Кацуріна разом провели вихідні в Україні
Даша має бізнес в Україні, тому приїжджає з робочих питань. Вона приїхала до Львова, де зустрілася з Дантесом. Звідти чоловік повіз Кацуріну до Києва.
Разом вони відправилися на романтичний обід, де поласували вишуканими стравами та напоями. Після такого дня дівчина зізналася, що щаслива. Вона не лише побула з коханим, а й відвідала улюблені місця в Києві, за якими також дуже скучила.
Як пройшли вихідні Дантеса та Кацуріної / Скриншоти інстаграм-сторіс Даші
Стосунки Дантеса та Кацуріної: головне
- У романі з Дашею Кацуріною Володимира запідозрили через деякий час після розлучення.
- На початку серпня артист та його ймовірна кохана опублікували перше спільне відео, яке зняли у спальні. Фанати були переконані, що Володимир і Даша нарешті офіційно оголосять про свої стосунки, але ні. Скориставшись тим, що публіку дуже турбує їхнє особисте життя, Кацуріна та Дантес вирішили привернути увагу до тварин, які страждають під час війни.
- Лише на початку вересня Даша підтвердила, що разом з Володимиром і зізналася у коханні: "Кохаю тебе і вже сумую".
- Через кілька тижнів співак познайомив нову обраницю з мамою.