Я щаслива, – як Даша Кацуріна провела вихідні з Володимиром Дантесом

Модельєрка та рестораторка Даша Кацуріна зараз з дітьми живе в Польщі, але на вихідні приїхала в Україну. Тут провела вихідні з коханим Володимиром Дантесом.

Під час війни Даша з двома дітьми живе в Польщі. Володимир Дантес приїжджає туди, коли перебуває на благодійних гастролях за кордоном. А днями вдома побувала Даша.

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Дантес і Кацуріна разом провели вихідні в Україні

Даша має бізнес в Україні, тому приїжджає з робочих питань. Вона приїхала до Львова, де зустрілася з Дантесом. Звідти чоловік повіз Кацуріну до Києва.

Разом вони відправилися на романтичний обід, де поласували вишуканими стравами та напоями. Після такого дня дівчина зізналася, що щаслива. Вона не лише побула з коханим, а й відвідала улюблені місця в Києві, за якими також дуже скучила.

Як пройшли вихідні Дантеса та Кацуріної / Скриншоти інстаграм-сторіс Даші

Стосунки Дантеса та Кацуріної: головне