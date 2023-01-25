У своєму інстаграмі Даніель оприлюднив слова подяки. Каже, що вдячний кожному, хто у такі тяжкі часи знаходить в собі сили боротися далі.

До слова Даніель Салем показав побратима, який прикрив його від кулі: що з ним зараз

У мій день народження єдине, чого мені насправді хочеться – дякувати. В першу чергу, дякую звичайним українцям. Ви незрівнянні! Вчителі, робітники пошти, робітники залізничної дороги, пекарі, журналісти…і, особливо, батьки! Батьки, які знаходять в собі сили вчити й розважати дітей в бомбосховищах. Татусі, які невтомно захищають свої сім'ї і домівки. Матері, які знаходять в собі сили жити й, попри страх, підтримувати у будь-яких умовах,

– написав шоумен.

Також подякував й іншим "супергероям" – президенту України, волонтерам, медикам, енергетикам та іншим.



Даніель Салем у день свого народження / Фото з інстаграму шоумена

"Нескінченно дякувати всім і кожному супергерою нашої України. Головнокомандувачу супергероїв — Володимиру Олександровичу. Кожній державі, що поряд і допомагає, і продовжує допомагати. Іноземним сім'ям, які прийняли наші сім'ї до себе, як рідних. Дякую кожному волонтерові – ви всемогутні, кожному медикові – ви безстрашні, кожному військовому – ви найвідважніші, пожежникові – ви найвитриваліші, поліцейському – ви найуважніші, всім тим депутатам та навіть чиновниками, які насправді бажають процвітання нашим містам і нашій країні", – каже чоловік.

Особливу подяку він висловив своїм побратимам та усім військовим в Україні, які захищають землі від російських окупантів. Усім тим, хто хоче його привітати та підтримати, він попросив надсилати свої донати на потреби його підрозділу.

І подяка, з якою прокидаюсь щоранку – подяка моїм хлопцям #12друзівоушена – подяка за те, що вони такі неймовірні супергерої з найщирішими серцями! Якщо захочете нас привітати з моїм днем, то мені і моїм побратимам, дуже потрібен бус. Кожне ваше привітання безцінне. Ваша підтримка нас рухає вперед!

– підсумував іменинник.

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