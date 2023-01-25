За 11 місяців повномасштабної війни в Україні президентське подружжя пройшло багато випробувань, як і в багатьох інших українських сім'ях. Ми достеменно не знаємо та й не будемо знати, якими були їхні перші місяці вторгнення Росії, проте після усіх моторошних подій пара возз'єдналась і продовжила місію кожен на своєму фронті. Володимир Зеленський займається "менеджментом війни", водночас як Олена займається гуманітарними проблемами та часто їздить за кордон з офіційними візитами.

До слова Я хочу усміхатися разом із тобою, – Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Раніше Олена Зеленська розповідала, що рідко бачиться з чоловіком та здебільшого спілкується з ним через телефон, але ті рідкісні миті, коли вони разом, потім обговорює вся мережа. За останній рік вони дали кілька спільних інтерв'ю, де можна було побачити безліч проявів кохання у найменших дрібницях. Вони разом багато усміхаються та жартують, беруться за руки та навіть "підколюють" один одного. Втім, це ще більше додає почуття впевненості та спокою, коли президентська пара зуміла зберегти свої почуття у такий страшний для країни час.

Пропонуємо вам переглянути найцікавіші спільні моменти Володимира та Олени, які обговорювали в мережі.



Олена та Володимир Зеленські на зустрічі з президентом Словаччини у травні 2022-го / Фото Офісу Президента



Зеленські на інтерв'ю у марафоні новин у травні 2022 / Фото Офісу Президента

Цікаво Життя до та під час війни: як Володимир та Олена Зеленські змінилися за 3 роки



Швидкоплинна зустріч пари під час фотосесії Зеленської для The Guardian / Фото The Saturday



Володимир та Олена Зеленські в інтерв'ю для американського Vogue / Фото Енні Лейбовіц



Володимир та Олена Зеленські дали інтерв'ю Пірсу Моргану / Фото Офісу Президента

Подружжя у "Молитві за Україну" у Софійському соборі на День Незалежності / Фото Офісу Президента



Володимир та Олена Зеленські вітали з Днем Незалежності в час війни / Фото Офісу Президента



Володимир Зеленський з дружиною на інтерв'ю CNN / Скриншот з відео



Володимир та Олена Зеленські вітали з Новим 2023-м роком / Фото Офісу Президента



Зеленський дивиться на дружину під час її виступу у Давосі в січні 2023-го / Фото Офісу Президента



Олена привітала чоловіка з 45-річчям фотографією з другого Саміту перших леді у 2022-му / Фото ОП

