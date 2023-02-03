"Ну, а якщо я помру?": Даніель Салем пояснив, чому не може стати опікуном дівчинки, яку врятував

Український телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем розповів, що дівчинку, яку він врятував з-під обстрілів навесні та яка стала сиротою, він досі не може ні вдочерити, ні стати для неї опікуном. Річ у тому, що один з батьків має перебувати в Україні, а оскільки його дружина за кордоном, а він – на війні, то займатись цим нікому.

Ще наприкінці весни 2022 року Даніель Салем розповідав, що після перемоги візьме в сім'ю дитину, батьки якої загинули під час війни. Він хотів вдочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків. Хоч на час війни можна стати лише опікуном, а не законним батьком, проте така ситуація його не зупиняла.

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Втім, зараз він розповів, що зробити це складно. Адже інший опікун, тобто його дружина, має перебувати в Україні. Проте наразі вона з їхньою донькою за кордоном. Сам він займатись малюком не може, бо перебуває на службі.

Я думав, що можу зробити це дуже легко, але ні. Тільки після війни. Не можу ні всиновити, ні стати опікуном, тому що мати моєї дитини зараз теж за кордоном. У мене немає нікого, на кого я можу її залишити. Ну от я поїхав і помер, наприклад. Перший час сварився, чому так, але насправді це правильно. Вона буде моєю донькою, я впевнений. Я це зроблю, але це така серйозна історія,

– пообіцяв ведучий.

Що цікаво, за його словами, дівчинці 4 місяці, а врятував він її нібито, коли було 2 місяці. Проте бажання удочерити дитину він виявляв понад пів року тому. Ймовірно, він знайшов іншого малюка, якого хоче взяти у сім'ю, або інтерв'ю із Славою Дьоміним було записане набагато раніше.

Даніель Салем про всиновлення дитини: дивитись відео онлайн

Даніель також поділився, що його 7-річна донечка Санта-Луна позитивно відреагувала на новину, що у неї буде сестричка. Також ведучий раніше розповідав, як на його рішення взяти дитину в сім'ю відреагувала дружина Марія.