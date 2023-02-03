Еще конце весны 2022 года Даниэль Салем рассказывал, что после победы возьмет в семью ребенка, родители которого погибли во время войны. Он хотел удочерить одну из девочек, потерявших родителей. Хотя во время войны можно стать только опекуном, а не законным отцом, однако такая ситуация его не останавливала.

Интересно Злата Огневич заговорила об усыновлении ребенка: готов ли он на это без мужа

Однако сейчас он рассказал, что сделать это сложно. Ведь другой опекун, то есть его жена, должен находиться в Украине. Однако пока она с их дочерью за границей. Сам он заниматься малышом не может, потому что находится на службе.

Я думал, что могу это сделать очень легко, но нет. Только после войны. Не могу ни усыновить, ни стать опекуном, потому что мать моего ребенка сейчас тоже за границей. У меня нет никого, на кого я могу его оставить. Ну вот я уехал и умер, например. Первое время ссорилось почему так, но на самом деле это правильно. Она будет моей дочерью, я уверен. Я это сделаю, но это такая серьезная история,

– пообещал ведущий.

Что интересно, по его словам, девочке 4 месяца, а спас он ее якобы, когда было 2 месяца. Однако желание удочерить ребенка он выражал более полугода назад. Вероятно, он нашел другого малыша, которого хочет взять в семью или интервью со Славой Деминым было записано гораздо раньше.

Даниэль Салем об усыновлении ребенка: смотреть видео онлайн

Даниэль также поделился, что его 7-летняя дочь Санта-Луна положительно отреагировала на новость, что у нее будет сестренка. Также ведущий ранее рассказывал, как на его решение взять ребенка в семью отреагировала жена Мария.