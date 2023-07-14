Даніель Салем відповів, чи всиновить дитину попри розлучення: на якому він етапі зараз

Військовий та ресторатор Даніель Салем нещодавно оголосив про розлучення з дружиною. Попри це, рішення щодо всиновлення дитини не змінилося.

Ресторатор та військовий Даніель Салем ще з початку повномасштабного вторгнення висловив бажання всиновити дитину. Він зізнався, що розлучення з дружиною не змінило його думки.

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Чи буде Даніель Салем всиновлювати дитину

Зараз Даніель Салем стоїть у черзі. На нього чекає ще розмова з психологами, які дадуть йому поради щодо всиновлення.

На цю мить етап – я стою в черзі. Перший онлайн-сертифікат я вже отримав, а далі має бути офлайн-співбесіда. Я так розумію, що це буде розмова з психологами, і вони мають пояснити мені чи порадити, яка дитина мені підійде для усиновлення.

"Круто, що є професійні психологи, які скажуть: "Краще так". Тоді ти зможеш бути більш корисним для цієї дитини", – поділився Салем.

Як Даніель Салем наважився на всиновлення

Захисник ухвалив рішення про всиновлення у перші місяці повномасштабної війни. Він евакуював багато дітей та встиг побути у дитячій лікарні. Даніель розповів, що хоче удочерити дівчинку, яка могла втратити батьків.

Колишня дружина захисника Марія поставилась до цього з розумінням. Уже в червні він почав спілкуватися з людьми зі схожим досвідом та дізнаватися, як можна всиновити дитину.

, нещодавно Даніель Салем приїхав додому на місячну відпустку. Він проводить час з донькою Санта-Луною, яка приїхала до України на канікули. А також оформлює розлучення з дружиною. Як розповідав захисник, рішення про розрив було ухвалено ще до 24 лютого 2022.