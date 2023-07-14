Ресторатор и военный Даниэль Салем еще с начала полномасштабного вторжения выразил желание усыновить ребенка. Он признался, что развод с женой не изменило его мнение.

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Будет ли Даниэль Салем усыновлять ребенка

Сейчас Даниэль Салем стоит в очереди. Его ждет еще разговор с психологами, которые дадут ему советы по усыновлению.

На этот момент этап – я стою в очереди. Первый онлайн-сертификат я уже получил, а дальше должно быть офлайн-собеседование. Я так понимаю, что это будет разговор с психологами, и они должны объяснить мне или посоветовать, какой ребенок мне подойдет для усыновления.

"Круто, что есть профессиональные психологи, которые скажут: "Лучше так". Тогда ты сможешь быть полезнее для этого ребенка", – поделился Салем.

Напомним, недавно Даниэль Салем приехал домой на месячный отпуск Он проводит время с дочерью Санта-Луной, приехавшей в Украину на каникулы. А также оформляет развод с супругой. Как рассказывал защитник, решение о разрыве было принято еще до 24 февраля 2022 года.

Как Даниэль Салем решился на усыновление