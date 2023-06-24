Зірковий батько не бачив доньку майже півтора року, адже вона разом з мамою виїхала за кордон. Цікаво, що днями Салем повідомив, що розлучається з дружиною Марією.

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Тепер у соцмережі Даніель показав зустріч з донечкою після такої тривалої розлуки. Салем нарешті зміг обійняти дівчинку.

Коли завмер весь мій світ. Я так довго чекав на тебе! Я люблю тебе, моя Кров,

– написав він.

Зворушливим відео їхньої зустрічі на вокзалі шоумен поділився на своїй сторінці в Інстаграмі. На відео помітно, як Санта заскочила на руки до батька та міцно обіймала його, а сам Даніель не міг стриматися від емоцій.

Салем також подякував дружині за те, що 8 років тому вона народила йому доньку. "За це диво я все своє життя буду тобі вдячний", – додав він.

Від таких зворушливих кадрів шанувальники та зіркові колеги Даніеля не могли втримати сліз та написали зворушливі слова:

"Наймиліші кадри",

"До сліз",

"Я ридаю. Знаю, як ти чекав цей день".

"Мені здається, що усі чекали вашу зустріч".

"Боже, це ж саме миле відео, саме зворушливе. Татусева лялечка вдома".

"Плачу разом з вами",

"Як же це зворушливо",

"Маленьке янголятко в татових обіймах".

"Даня, реву разом із вами і обіймаю міцно. Нехай це все скоро скінчиться".

Зазначимо, що зараз Даніель Салем зараз служить у лавах ЗСУ. Шоумен від початку повномасштабної війни взяв до рук зброю та пішов захищати країну від ворога. Нещодавно він показував, як допомагав евакуювати українців з Херсону.