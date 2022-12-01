"Хлопці, воюйте": Даніель Салем пригадав, як Тіна Кароль подарувала йому бойове авто

Ресторатор і військовий Даніель Салем розповів про автівку, яку йому придбала Тіна Кароль. Він поділився, як це відбулось.

Ресторатор Даніель Салем продовжує захищати Україну на фронті. Після його розповіді про добу в окопі він згадав про авто, яке отримав у подарунок від Тіни Кароль.

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Даніель Салем про авто від Тіни Кароль

Захисник розповів, що отримав дзвінок від виконавиці саме в той період, коли він саме мав можливість придбати хороше авто і роздумував над покупкою.

"Мені подзвонив товариш, він працює в Одесі в підрозділі патруля, і каже: "Слухай, ти пам'ятаєш, у мене була нова Nissan. Я її зробив, все підлаштував під війну, поміняв двигун. Усе для того, щоб вона служила на передовій". Я її бачу, кажу: "Блін, яка крута!". Він каже, скільки коштує машина. І я кажу, щоб він дав мені кілька днів, подивитися, що і як. Я виїжджаю і як раз дзвонить Тіна – запитати, як я".

Вона почала мене розпитувати. Каже: "А скільки ти зібрав уже?" Я відповідаю, що насправді десь тисяча доларів, але її треба не тільки купити, а ще там щось зробити. Вона просить мене почекати й кладе слухавку,

– пригадав Даніель Салем.

Ведучий поділився, що після цього отримав повідомлення: "Тобі зараз набере наш бухгалтер від фонду і передасть усі гроші. Це вам подарунок від мене. Давайте, хлопці, воюйте".

"Це було дуже круто, тому що ми з нею прямі друзі-друзі, але я ніколи в неї нічого не просив. Я знаю, що у неї багато справ", – зауважив Даніель Салем.

Захисник додав, що своє бойове авто вважає фартовим, адже воно тримається на фронті уже місяць, тоді як інші були тиждень – два.

Авто для Даніеля від Тіни: відео

Дружба Даніеля Салема й Тіни Кароль

Артистка "підігнала" військовому та його підрозділу авто ще у вересні. Тоді він подякував зірці такими словами: "Мій водолій, люблю, обіймаю, дякую! за те що ти своїми вчинками, піснями ти об'єднуєш Україну, мотивуєш бійців, які захищають нашу рідну Україну щодня. Я завжди тобі казав, що ти посол серця. Вільні! Нескорені".

Нещодавно Тіна Кароль показала відео розмови з Даніелем Салемом та його побратимами під час концерту в Берліні. Захисники одні з перших зайшли до звільненого Херсона, вони подякували Тіні за допомогу.