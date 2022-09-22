Український ресторатор та ведучий продовжує захищати державу на фронті. Він опублікував новий допис в інстаграмі.

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Даніель Салем звернувся до Тіни Кароль

Даніель Салем повідомив, що Тіна Кароль та її благодійний фонд "підігнали" його групі автомобіль для бойових завдань.

Розвідгрупа 12 друзів Оушена дуже вдячна Тіні Кароль та її фонду за такий босяцький підгон. Слава Україні, – сказав Даніель Салем.

"Мій водолій, люблю, обіймаю, дякую! за те що ти своїми вчинками, піснями ти об'єднуєш Україну, мотивуєш бійців, які захищають нашу рідну Україну щодня. Я завжди тобі казав, що ти посол серця. Вільні! Нескорені! Дякую всім тим хто приєднався до зборів, обожнюю вас і тисну вам руку! Ваша допомога допоможе нам підготувати цю малу для бойових завдань!"

– додав військовий.

Даніель Салем показав "підгон" від Тіни Кароль: відео

Нагадаємо, це не перший вклад артистки у перемогу. Тіна Кароль зі своїм благодійним фондом напередодні Дня знань зібрала "шкільний рюкзак" для дітей захисників Маріуполя, які 1 вересня пішли в перший клас.