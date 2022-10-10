Даніель Салем потрапив під обстріл на фронті й показав моторошні відео

Даніель Салем показав кадри його небезпечної роботи на фронті. Він опублікував відео прильотів по його позиціях.

Український ведучий Даніель Салем опублікував нове відео на своїй сторінці. Він показав прильоти на позиції захисників, де чоловік працює розвідувальником.

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Даніель Салем показав відео з фронту

Ресторатор, який зараз захищає країну, не обходиться без гумору під час активних бойових дій. Він показав відео, в якому спершу чутно перестрілку, а потім – яскравий спалах.

Перше правило зйомки в полі: не залишай телефон де завгодно, чому Apple не волонтерить!? Два 14-х на базу,

– з гумором прокоментував відео Даніель Салем.

"Ми вчасно кулемет прибрали", – звернувся Даніель до побратима.

Даніель на фронті: відео

Також Даніель Салем показав відео з бліндажа. Через ударну хвилю там посипалась "стеля". "Якось сиділи ми втрьох у дитячій, і думали, фарбувати стелю або не фарбувати й вирішили, що треба б пофарбувати", – пожартував ведучий.

Відео з бліндажа:

У коментарях під відео шанувальники дякують захисникам та просять Даніеля Салема з побратимами берегтися:

"Я зрозуміла, що прилетить і відсунула телефон від лиця. Страшно навіть так. Будьте обережні";

"Чомусь не смішно";

"Головне бережіть себе";

"Це страшно через екран телефона, капець";

"Ви найкращі хлопці на планеті";

"Бережіть себе, хлопці".