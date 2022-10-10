Український ведучий Даніель Салем опублікував нове відео на своїй сторінці. Він показав прильоти на позиції захисників, де чоловік працює розвідувальником.
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Даніель Салем показав відео з фронту
Ресторатор, який зараз захищає країну, не обходиться без гумору під час активних бойових дій. Він показав відео, в якому спершу чутно перестрілку, а потім – яскравий спалах.
Перше правило зйомки в полі: не залишай телефон де завгодно, чому Apple не волонтерить!? Два 14-х на базу,
– з гумором прокоментував відео Даніель Салем.
"Ми вчасно кулемет прибрали", – звернувся Даніель до побратима.
Даніель на фронті: відео
Також Даніель Салем показав відео з бліндажа. Через ударну хвилю там посипалась "стеля". "Якось сиділи ми втрьох у дитячій, і думали, фарбувати стелю або не фарбувати й вирішили, що треба б пофарбувати", – пожартував ведучий.
Відео з бліндажа:
У коментарях під відео шанувальники дякують захисникам та просять Даніеля Салема з побратимами берегтися:
- "Я зрозуміла, що прилетить і відсунула телефон від лиця. Страшно навіть так. Будьте обережні";
- "Чомусь не смішно";
- "Головне бережіть себе";
- "Це страшно через екран телефона, капець";
- "Ви найкращі хлопці на планеті";
- "Бережіть себе, хлопці".