Український ведучий Даніель Салем опублікував нове відео на своїй сторінці. Він показав прильоти на позиції захисників, де чоловік працює розвідувальником.

До теми Jerry Heil заспівала про "діда" Путіна, який у важкому стані після новин про Кримський міст

Даніель Салем показав відео з фронту

Ресторатор, який зараз захищає країну, не обходиться без гумору під час активних бойових дій. Він показав відео, в якому спершу чутно перестрілку, а потім – яскравий спалах.

Перше правило зйомки в полі: не залишай телефон де завгодно, чому Apple не волонтерить!? Два 14-х на базу,

– з гумором прокоментував відео Даніель Салем.

"Ми вчасно кулемет прибрали", – звернувся Даніель до побратима.

Даніель на фронті: відео

Також Даніель Салем показав відео з бліндажа. Через ударну хвилю там посипалась "стеля". "Якось сиділи ми втрьох у дитячій, і думали, фарбувати стелю або не фарбувати й вирішили, що треба б пофарбувати", – пожартував ведучий.

Відео з бліндажа:

У коментарях під відео шанувальники дякують захисникам та просять Даніеля Салема з побратимами берегтися:

"Я зрозуміла, що прилетить і відсунула телефон від лиця. Страшно навіть так. Будьте обережні";

"Чомусь не смішно";

"Головне бережіть себе";

"Це страшно через екран телефона, капець";

"Ви найкращі хлопці на планеті";

"Бережіть себе, хлопці".

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем зізнавався, чого найбільше боїться на фронті. За його словами, це не смерть, а поранення, адже він не хоче стати тягарем для побратимів.