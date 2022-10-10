Украинский ведущий Даниэль Салем опубликовал новое видео на своей странице. Он показал прилеты на позиции защитников, где мужчина работает разведчиком.
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Даниэль Салем показал видео с фронта
Ресторатор, сейчас защищающий страну, не обходится без юмора во время активных боевых действий. Он показал видео, в котором сначала слышна перестрелка, а затем – яркая вспышка.
Первое правило съемки в поле: не оставляй телефон где угодно, почему Apple не волонтерит! Два 14-х на базу,
– с юмором прокомментировал видео Даниэль Салем.
"Мы вовремя пулемет убрали", – обратился Даниэль к собрату.
Даниэль на фронте: видео
Также Даниэль Салем показал видео из блиндажа. Из-за ударной волны там посыпался "потолок". "Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", – пошутил ведущий.
Видео из блиндажа:
В комментариях под видео поклонники благодарят защитников и просят Даниэля Салема с собратьями беречься:
- "Я поняла, что прилетит и отодвинула телефон от лица. Страшно даже так. Будьте осторожны";
- "Почему-то не смешно";
- "Главное берегите себя";
- "Это страшно из экрана телефона, капец";
- "Вы лучшие ребята на планете";
- "Берегите себя, ребята".