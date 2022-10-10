Украинский ведущий Даниэль Салем опубликовал новое видео на своей странице. Он показал прилеты на позиции защитников, где мужчина работает разведчиком.

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Даниэль Салем показал видео с фронта

Ресторатор, сейчас защищающий страну, не обходится без юмора во время активных боевых действий. Он показал видео, в котором сначала слышна перестрелка, а затем – яркая вспышка.

Первое правило съемки в поле: не оставляй телефон где угодно, почему Apple не волонтерит! Два 14-х на базу,

– с юмором прокомментировал видео Даниэль Салем.

"Мы вовремя пулемет убрали", – обратился Даниэль к собрату.

Даниэль на фронте: видео

Также Даниэль Салем показал видео из блиндажа. Из-за ударной волны там посыпался "потолок". "Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", – пошутил ведущий.

Видео из блиндажа:

В комментариях под видео поклонники благодарят защитников и просят Даниэля Салема с собратьями беречься:

"Я поняла, что прилетит и отодвинула телефон от лица. Страшно даже так. Будьте осторожны";

"Почему-то не смешно";

"Главное берегите себя";

"Это страшно из экрана телефона, капец";

"Вы лучшие ребята на планете";

"Берегите себя, ребята".

Напомним, недавно Даниэль Салем признавался, чего больше всего боится на фронте. По его словам, это не смерть, а ранение, ведь он не хочет стать обузой для собратьев.