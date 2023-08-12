Прикрили пацани, – Даніель Салем шокував мережу своїм "легендарним стрибком з кулеметом"

Раніше телеведучий і ресторатор, а тепер військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем показує підписникам, як працює на фронті. Тож днями він опублікував відео, яке було зняте під час ближнього бою з росіянами.

В коментарях під публікацією підписники виразили слова вдячності та підтримки військовим. Вони наголосили, на тому, щоб воїни себе берегли та побажали їм успіхів.

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Даніель Салем показав відео з фронту

У короткому ролику видно, як українські військові обстрілюють ворогів. Сам Даніель Салем в цей час також працював із кулеметом. Втім, в момент, коли той перестрибував зі зброєю в руках, він впав. На щастя, побратими його одразу ж прикрили. Як зазначив сам воїн, це був його "легендарний стрибок з кулеметом".

Дрібні уривки пам'яті. Пацани прикрили,

– написав під публікацією військовий.

Реакція мережі

Під публікацією шанувальники висловили безліч слів підтримки:

"Бережіть один одного. Ви нам потрібні, ви країні потрібні";

"Хай Бог береже усіх вас й подарує нам довгоочікувану перемогу";

"Молюсь за вас кожного дня. Ти крутий. Бережи себе";

"Як же хочеться, щоб всі ви повернулись додому цілими та неушкодженими. Наші мужні чоловіки, воїни, захисники. Бережи їх, Боже, та нехай янголи покривають вас своїми крилами";

"Серце українців з вами, наші герої, янгола вам охоронця. Бережи, Боже, кожного захисника";

"Кожен день переглядаю це відео. Хлопці, ви найкращі";

"Тримайтесь. Дякуємо за захист";

"Бережіть себе".

Даніель Салем у лавах ЗСУ: що відомо