Прикрили пацани, – Даніель Салем шокував мережу своїм "легендарним стрибком з кулеметом"
Джерело:Даніель Салем
Раніше телеведучий і ресторатор, а тепер військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем показує підписникам, як працює на фронті. Тож днями він опублікував відео, яке було зняте під час ближнього бою з росіянами.
В коментарях під публікацією підписники виразили слова вдячності та підтримки військовим. Вони наголосили, на тому, щоб воїни себе берегли та побажали їм успіхів.
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Даніель Салем показав відео з фронту
У короткому ролику видно, як українські військові обстрілюють ворогів. Сам Даніель Салем в цей час також працював із кулеметом. Втім, в момент, коли той перестрибував зі зброєю в руках, він впав. На щастя, побратими його одразу ж прикрили. Як зазначив сам воїн, це був його "легендарний стрибок з кулеметом".
Дрібні уривки пам'яті. Пацани прикрили,
– написав під публікацією військовий.
Реакція мережі
Під публікацією шанувальники висловили безліч слів підтримки:
- "Бережіть один одного. Ви нам потрібні, ви країні потрібні";
- "Хай Бог береже усіх вас й подарує нам довгоочікувану перемогу";
- "Молюсь за вас кожного дня. Ти крутий. Бережи себе";
- "Як же хочеться, щоб всі ви повернулись додому цілими та неушкодженими. Наші мужні чоловіки, воїни, захисники. Бережи їх, Боже, та нехай янголи покривають вас своїми крилами";
- "Серце українців з вами, наші герої, янгола вам охоронця. Бережи, Боже, кожного захисника";
- "Кожен день переглядаю це відео. Хлопці, ви найкращі";
- "Тримайтесь. Дякуємо за захист";
- "Бережіть себе".
Даніель Салем у лавах ЗСУ: що відомо
- Одразу після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов воювати. Спершу він вступив до територіальної оборони. За словами Даніеля, він пішов у військкомат одразу після російського вторгнення. Він сказав, що служив у Бейруті та має медичну освіту, тому на нього може розраховувати українська армія.
- Цікаво, що рідні чоловіка не відмовляли його від фронту, адже розуміли, що Салем без сумніву відправиться на війну. Йому важливіше чути від рідних слова підтримки, аніж "відмовки".
- 26 березня Даніель потрапив під обстріл. Ворожа куля пройшла через водійські двері авто, за кермом якого був зірковий захисник. На щастя, в Салема окупанти не влучили. Ба більше, за кермом він їхав з протитанковим гранатометом під ногами, його теж не зачепило. Тоді як корпус авто й салон пронизало. Після цього, він ще неодноразово потрапляв під обстріл, а також отримав контузію та навіть оглух на одне вухо.