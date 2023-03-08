Даніель Салем, який воює на фронті, розчулив подарунком від доньки: "Завжди зі мною"
Джерело:Даніель Салем
Український телеведучий Даніель Салем після 24 лютого пішов у ЗСУ та став на захист країни. Тепер військовий розповів про особливий подарунок від своєї 7-річної доньки, який завжди тримає біля себе.
Що донька подарувала татові
Дівчинка написала татові-воїну листа, який став для нього оберегом. Даніель Салем зізнався, що конверт із цим посланням він носить з собою завжди і скрізь.
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Відповідне відео шоумен розмістив у соцмережі. На цих кадрах Салем показує конверт, на якому дитячим почерком написано "папа", а також намальовані серця червоним олівцем.
Усередині – аркуш паперу. Його тато показувати не став, тож невідомо, чи там особливі слова для тата, чи її малюнок. "Моя кров! Твій лист завжди зі мною", – підписав відео ведучий-військовий.
Те, що він завжди носить цей лист помітно за станом паперу – у деяких місцях він затерся або порвався.
Як відреагували українці
Ролик зворушив українців. У коментарях вони бажають Салему якнайшвидше зустрітися з донькою, а всім дітям – дочекатися тат і мам із передової:
- "Слава нашим дітям, які чекають на своїх тат, слава нашим жінкам, які чекають на своїх воїнів додому. Слава нашим героям, які захищають нас від тієї нечисті!",
- "Це ваш оберіг",
- "У наших дітей є майбутнє завдяки кожному, хто захищає та бореться за нашу незалежність. Дякую",
- "Ціную тепер кожну мить життя. Повертайтеся швидше до рідних додому з нашою перемогою!"
- "Дякую Вам і Вашій родині за Вашу мужність, відвагу, терпіння, за те що Ви любите і бороните Україну".
- "Мій тато теж носить з собою малюнок, який внучка намалювала".
Зазначимо, що Даніель Салем не вперше розчулює фанів своєю 7-річною донькою. Він часто показує в мережі, як спілкується з дівчинкою. Наприклад, ще в березні боєць ділився відео, як дівчинка надсилає йому повітряні поцілунки відеозв'язком.
До слова, Даніель Салем раніше розповідав про те, що одного разу був змушений пролежати в окопі понад добу. Він відстав від побратимів, тож пролежав у низькому окопі близько 27 годин. Цей досвід був страшним для захисника, бо закінчилась вода та їжа, він лише співав у рацію.