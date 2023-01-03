Військовий Даніель Салем, який нещодавно розповів, яка знаменитість затаїла на нього образу, поділився щемливим фото у своєму інстаграмі. Він показав шанувальникам нове фото доньки.
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Даніель Салем показав малюнок від доньки
Ресторатор показав, що його 7-річна донька у новому році створила малюнок, присвячений війні. Чорною фарбою вона написала слово war (війна) та перекреслила його. Зверху вона додала слово finish (завершити). Також на малюнку повсюди червонуваті бризки.
Донька Салема / Фото з інстаграму Даніеля
Даніель також розповів, що Санта-Луна підтримувала його під час телефонної розмови. Дівчинка впевнена, що все погане у певний момент завершиться.
Моя донька у 2023 році! (їй 7 і ось, що вона малює). Вона мені сьогодні телефоном сказала фразу яку я їй якось сказав: Все завжди закінчується добре. Якщо здається, що погано, то значить це ще не кінець,
– поділився Салем.
Щемливе фото 7-річної Санта-Луни зворушили мережу. Шанувальники пишуть в коментарях про те, що росіяни ніколи не розплатяться за те, що вкрали в дітей дитинство.
- "Бо добро завжди перемагало зло! Жаль, що діти спостерігають за всім, вони такі маленькі, а розуміють все, як дорослі";
- "Дуже боляче, клята війна в мить відібрала у наших дітей безтурботне дитинство... Весь їхній біль, туга й ознаки дорослості в малюнках... Чудове, прекрасне янголятко, я бажаю тобі якнайшвидше дочекатися повернення свого татка живим, здоровим з перемогою вдома";
- "Шкода, що діти знають, що це таке";
- "Наші дітки не заслуговують на таке дитинство";
- "Все буде добре! Однозначно добре! Дякуємо Вам".