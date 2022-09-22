З російського полону вдалося повернути багатьох захисників та захисниць, які після оборони Маріуполя стали символом незламності. Дивіться нижче, що з цього приводу пишуть українські знаменитості, які поширювали інформацію про "Азовсталь" та підтримували дружин бійців, повідомляє 24 канал.
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Злата Огнєвіч
"Командир полку №4308 Денис Прокопенко, Герой України. Вітаю з поверненням! Сказати, що я щаслива – це не сказати нічого… Диво! Вітаю сім‘ї захисників із поверненням чергової частини військовополонених додому! Сили тим, хто вірить і чекає на своїх рідних!!! Боротьба триває. Дякую Зеленському за те, що Ви справжній Президент і приклад для всієї країни", – написала співачка.
Христина Решетник
Зламати можна тіло, але не дух. Головне, що вони вдома. За вас переживала вся країна! Азов Сталь,
– поділилась Христина.
Кадри зі звільнення бійців: відео
Григорій Решетник
"Азовці вдома! До сліз. Слава Україні! Героям Слава".
Наталія Могилевська
Герої вдома!!! Україні вдалось повернути 215 наших захисників та захисниць!
– повідомила співачка.
Повернення захисників: відео
Володимир Остапчук
"Ура! Редис і Волина теж повернулися. Слава ЗСУ".
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Юля Саніна
"Повернули!!!" – лаконічно висловилась зірка.
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Маша Єфросиніна
Пташка повернулась додому,
– підкреслила ведуча.
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Леся Нікітюк
"З поверненням, хлопці й дівчата. Які новини..."
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Даша Квіткова
Сьогодні в Тернополі буде свято… Наших захисників повертають з полону,
– поділилась блогерка.
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Катя Осадча
Вечір радісних новин. Оресте, Пташка! Наші азовці і не тільки. Дякуємо, що живі. Дякуємо, що витримали полон, дякуємо, що посміхаєтеся,
– написала ведуча.
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Оля Цибульська
"Яке щастя. Живі. Вдома".
Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз
Що відбулося
- Ввечері 21 вересня Україна повернула з полону 215 захисників і захисниць. З них – 108 бійців, що тримали "Азовсталь".
- В обмін на них українська сторона передала 55 загарбників та кума путіна – Медведчука.
- Звільнили й п'ятьох командирів – захисників "Азовсталі", серед яких Денис Прокопенко, Сергій Волинський та Святослав Паламар. Вони залишатимуться в Туреччині до закінчення війни.