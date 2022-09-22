З російського полону вдалося повернути багатьох захисників та захисниць, які після оборони Маріуполя стали символом незламності. Дивіться нижче, що з цього приводу пишуть українські знаменитості, які поширювали інформацію про "Азовсталь" та підтримували дружин бійців, повідомляє 24 канал.

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Злата Огнєвіч

"Командир полку №4308 Денис Прокопенко, Герой України. Вітаю з поверненням! Сказати, що я щаслива – це не сказати нічого… Диво! Вітаю сім‘ї захисників із поверненням чергової частини військовополонених додому! Сили тим, хто вірить і чекає на своїх рідних!!! Боротьба триває. Дякую Зеленському за те, що Ви справжній Президент і приклад для всієї країни", – написала співачка.

Христина Решетник

Зламати можна тіло, але не дух. Головне, що вони вдома. За вас переживала вся країна! Азов Сталь,

– поділилась Христина.

Кадри зі звільнення бійців: відео

Григорій Решетник

"Азовці вдома! До сліз. Слава Україні! Героям Слава".

Наталія Могилевська

Герої вдома!!! Україні вдалось повернути 215 наших захисників та захисниць!

– повідомила співачка.

Повернення захисників: відео

Володимир Остапчук

"Ура! Редис і Волина теж повернулися. Слава ЗСУ".



Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз



Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз

Юля Саніна

"Повернули!!!" – лаконічно висловилась зірка.

Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна

Пташка повернулась додому,

– підкреслила ведуча.

Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз

Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк

"З поверненням, хлопці й дівчата. Які новини..."

Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова

Сьогодні в Тернополі буде свято… Наших захисників повертають з полону,

– поділилась блогерка.



Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча

Вечір радісних новин. Оресте, Пташка! Наші азовці і не тільки. Дякуємо, що живі. Дякуємо, що витримали полон, дякуємо, що посміхаєтеся,

– написала ведуча.



Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз

Оля Цибульська

"Яке щастя. Живі. Вдома".



Як реагують зірки / Фото з інстаграм-сторіз

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