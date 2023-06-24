Звездный отец не видел дочь почти полтора года, ведь она вместе с мамой уехала за границу. Интересно, что на днях Салем сообщил, что расстается с женой Марией.
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Теперь в соцсети Даниэль показал встречу с дочерью после столь длительной разлуки. Салем наконец-то смог обнять девочку.
Когда замер весь мой мир. Я так долго ждал тебя! Я люблю тебя, моя Кровь,
– написал он.
Трогательным видео их встречи на вокзале шоумен поделился на своей странице в Инстаграмме. На видео заметно, как Санта вскочила на руки к отцу и крепко обнимала его, а сам Даниэль не мог удержаться от эмоций.
Салем также поблагодарил супругу за то, что 8 лет назад она родила ему дочь. "За это чудо я всю свою жизнь буду тебе благодарен", – добавил он.
От таких трогательных кадров поклонники и звездные коллеги Даниэля не могли удержать слез. написали трогательные слова:
- "Самые милые кадры",
- "До слез",
- "Я рыдаю. Знаю, как ты ждал этот день".
- "Мне кажется, что все ждали вашей встречи".
- "Боже, это же самое милое видео, самое трогательное. Папочка куколка дома".
- "Плачу вместе с вами",
- "Как же это трогательно",
- "Маленький ангелочек в папиных объятиях".
- "Даня, реву вместе с вами и обнимаю крепко. Пусть это все скоро кончится".
Отметим, что сейчас Даниэль Салем сейчас служит в рядах ВСУ. Шоумен с начала полномасштабной войны взял в руки оружие и отправился защищать страну от врага. Недавно он показывал, как помогал эвакуировать украинцев из Херсона.