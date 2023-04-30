Нагадаємо, що днями співачка Тіна Кароль приїхала в Молдову та виступила в Кишиневі. На її концерт прийшла і мама Дана Балана.

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На зв'язок з шанувальниками вийшов і сам артист Дан Балан. Він новим дописом в Instagram анонсував свою нову пісню. "Coming soon…" – підписав відео Балан.

Як можна зрозуміти із відео, нову пісню артист виконує не сам. Компанію йому склали діти. Відео було знято на звукозаписній студії.

Де зараз Дан Балан

Останні місяці невідомо, де перебуває молдавський артист. З початком війни на сторінці Балана з'явився пост з українським прапором та підтримкою. Відтоді жодного слова про війну Росії проти України артист не сказав.

Цікаво, що на момент російського вторгнення Дан Балан перебував у Києві. Але вже в квітні 2022 року його мати Людмила повідомила, що він перебуває вдома у Молдові, куди зумів виїхати з Києва.

Згодом жінка розповіла, що її син залишив Молдову. Та де саме він був – невідомо. Мама Балана лише наголосила, що співак не в Москві.

Водночас згодом низка ЗМІ поширила новину, що музикант перебуває в Туреччині, де працює над новими проєктами та продовжує займатися творчістю.