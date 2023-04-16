Після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль майже не говорить про особисте життя. У травні минулого року вона зізналася, що коли раніше задивлялася на світських левів, то зараз її герой "має бути з автоматом, неголений, немитий". Попри це з Даном Баланом вона все ще на зв'язку.

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Тіна Кароль розповіла про стосунки з Даном Баланом

Артистка дала зрозуміти, що з Даном Баланом вони спілкуються як і всі не чужі одне одному люди. Він, схоже, об'явився в її житті в день російського вторгнення.

Безумовно (спілкуємося, – 24 канал), всі одне за одного хвилювалися. Усі всім написали "ти як?". Підтримує, спілкуємося, все добре,

– з усмішкою прокоментувала Тіна Кароль.

Вона також тепло висловилася про маму співака Людмилу Балан, яка прийшла до неї на концерт у Кишиневі. Тоді артистка назвала її красивою жінкою, яка надихає, і подякувала за "благородного, чесного сина", "найкращого мужчину на світі" після Веніаміна.

"Вона чарівна, вона дуже життєлюбна. Світла, чарівна. Вона артистка. Красуня", – розхвалила Тіна Кароль на інтерв'ю.