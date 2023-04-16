Після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль майже не говорить про особисте життя. У травні минулого року вона зізналася, що коли раніше задивлялася на світських левів, то зараз її герой "має бути з автоматом, неголений, немитий". Попри це з Даном Баланом вона все ще на зв'язку.
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Тіна Кароль розповіла про стосунки з Даном Баланом
Артистка дала зрозуміти, що з Даном Баланом вони спілкуються як і всі не чужі одне одному люди. Він, схоже, об'явився в її житті в день російського вторгнення.
Безумовно (спілкуємося, – 24 канал), всі одне за одного хвилювалися. Усі всім написали "ти як?". Підтримує, спілкуємося, все добре,
– з усмішкою прокоментувала Тіна Кароль.
Вона також тепло висловилася про маму співака Людмилу Балан, яка прийшла до неї на концерт у Кишиневі. Тоді артистка назвала її красивою жінкою, яка надихає, і подякувала за "благородного, чесного сина", "найкращого мужчину на світі" після Веніаміна.
"Вона чарівна, вона дуже життєлюбна. Світла, чарівна. Вона артистка. Красуня", – розхвалила Тіна Кароль на інтерв'ю.
- Нагадаємо, що Дан Балан підтримав Україну у війні з Росією. 27 лютого він опублікував в інстаграмі синьо-жовтий прапор і написав: "Боже, врятуй Україну! Всім серцем з вами". Співак навіть процитував Тараса Шевченка – уривок з поеми "І мертвим, і живим, і ненародженим".
- За словами Людмили Балан, у день російського вторгнення артист був в Україні, але наприкінці лютого все ж таки виїхав у Молдову.