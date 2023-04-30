Напомним, что на днях певица Тина Кароль приехала в Молдову и выступила в Кишиневе. На ее концерт пришла и мама Дана Балана.

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На связь с поклонниками вышел и сам артист Дан Балан. Он новой корреспонденцией в Instagram анонсировал свою новую песню. "Coming soon…" – подписал видео Балан.

Как можно понять из видео, новую песню артист исполняет не один. Компанию ему составили дети. Видео было снято на звукозаписывающей студии.

Где сейчас Дан Балан

В последние месяцы неизвестно, где находится молдавский артист. С началом войны на странице Балана появился пост с украинским флагом и поддержкой. С тех пор ни слова о войне России против Украины артист не сказал.

Интересно, что на момент российского вторжения Дан Балан находился в Киеве. Но уже в апреле 2022 года мать Людмила сообщила, что он находится дома в Молдове, куда сумел уехать из Киева

Позже женщина рассказала, что ее сын покинул Молдову. Но где именно он был – неизвестно. Мама Балана подчеркнула, что певец не в Москве.

В то же время, ряд СМИ распространил новость, что музыкант находится в Турции, где работает над новыми проектами и продолжает заниматься творчеством.