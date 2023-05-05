Дан Балан згадав про війну в Україні та випустив кліп, знятий у мирному Києві з дітьми

Дан Балан після місяців мовчання вийшов на зв'язок. Сьогодні він презентував новий кліп, який було знято до повномасштабної війни.

Новий кліп Дан Балан презентував 5 травня на каналі Crazy Loop – це альтер-его артиста Dan Balan. Відеороботу Love Maria було знято в мирному Києві ще до повномасштабної війни.

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Новий кліп від Дана Балана

Ролик знімали 9 днів, а працювали над ним ще 3 місяці. У відео постають близько 2500 дітей з київських шкіл, які надали особливу атмосферу цій роботі. Презентуючи такий кліп, Дан Балан згадує про дітей, які постраждали через війну.

Це відео знято у мирному Києві, до повномасштабної війни. У кліпі взяли участь близько 2500 дітей із київських шкіл. У відео вони щасливо насолоджуються своїм дитинством і навіть не уявляють, що скоро їхнє життя зміниться. Сьогодні, коли ми презентуємо цю відеороботу, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії,

– поділився Дан Балан.

Crazy Loop – Love Maria: дивіться відео онлайн

У кліпі Дан Балан хотів розповісти історію кохання. Головним героєм є персонаж, який повертається у 80-ті роки та згадує перше кохання, яку звуть Марія.

Дан Балан вирішив повернути до життя персонажа Crazy Loop, коли тікток став популярним. 2008 року артист вже презентував одну роботу Crazy Loop під назвою Mm-ma-ma. На той час відеокліп став феноменом в інтернеті і зібрав десятки тисяч пародій по всьому світу.



Дан Балан / Фото пресслужби