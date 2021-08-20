З чубчиком і рудим волоссям: Сніжана Бабкіна поділилась рідкісними архівними фото

20 серпня 2021 , 13:22
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Джерело:

інстаграм Сніжани Бабкіної

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана поділилась з прихильниками рідкісними світлинами. Зірка показала свої архівні фото, на яких зображена з рудим волоссям та з чубчиком.

Українська акторка та дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана Бабкіна часто спілкується з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі. Днями вона вкотре відповідала на питання шанувальників. 

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Архівні фото Сніжани Бабкіної

Цього разу фоловери попросили Сніжану Бабкіну показати її архівні світлини. Зірка опублікувала фото, на якому позувала у рожевій кофтинці на тонких бретелях. Виявилося, що вона раніше мала темно-руде волосся та миловидний чубчик. Дівчина постала перед об'єктивом без косметики, однак злегка підкреслила губи рожевим блиском.


Архівне фото Сніжани Бабкіної / Фото з інстаграм-сторіз

Також прихильники попросили показати фото, на якому Сніжана Бабкіна вагітна старшим сином Артуром. Та дружина артиста зізналась, що такого кадру у мережі немає. Тому показала миловидне фото з періоду, коли була вагітна донькою Веселиною.


Архівне фото Сніжани Бабкіної / Фото з інстаграм-сторіз

Відповідаючи на питання фаната, Сніжана Бабкіна розповіла, що 14 років має стосунки з Сергієм. 

Вау! Стільки всього пройдено! Стільки всього ще треба пройти! Обожнюю!
– написала акторка.

Бабкіна поділилась фото закоханої пари, зроблене 13 років тому.


Архівне фото Сніжани та Сергія Бабкіних / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про шлюб Сергія та Сніжани Бабкіних

  • Сергій та Сніжана познайомились у 2007 році, вони обоє працювали у "Театрі 19". Вже через рік закохані таємно повінчалися, а 27 березня 2009 року офіційно зареєстрували шлюб.
  • Подружжя виховує трьох дітей: дочку Веселину, синів Артура та Єлисея.
  • Шлюб зіркової пари був непростим. Минулого року музикант поділився, що подружжя мало не розпалося, однак його врятував таємничий "господар", який жив у їхньому домі. Згодом сама акторка розповіла, що Сергій за 3 роки зрадив їй більш як зі 100 жінками. 
  • Музикант безліч разів вибачався перед коханою, адже відчував страх і не хотів розлучатися. Тому зараз подружжя майже увесь час намагається бути разом.
Автор: Марія Касій