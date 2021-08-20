Украинская актриса и жена музыканта Сергея Бабкина Снежана Бабкина часто общается с подписчиками на личной странице в инстаграме. На днях она в очередной раз отвечала на вопросы поклонников.
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Архивные фото Снежаны Бабкиной
На этот раз фолловеры попросили Снежану Бабкину показать ее архивные фотографии. Звезда опубликовала фото, на котором позировала в розовой кофточке на тонких бретелях. Оказалось, что ранее у нее были темно-рыжие волосы и миловидная челка. Девушка предстала перед объективом без косметики, однако слегка подчеркнула губы розовым блеском.
Архивное фото Снежаны Бабкиной / Фото из инстаграм-сториз
Также поклонники попросили показать фото, на котором Снежана Бабкина беременна старшим сыном Артуром. Но жена артиста призналась, что такого кадра в сети нет. Поэтому показала миловидное фото с периода, когда была беременна дочкой Веселиной.
Архивное фото Снежаны Бабкиной / Фото из инстаграм-сториз
Отвечая на вопрос фаната, Снежана Бабкина рассказала, что у нее 14 лет отношения с Сергеем.
Вау! Столько всего пройдено! Столько всего еще надо пройти! Обожаю!
– написала актриса.
Бабкина поделилась фото влюбленной пары, сделанным 13 лет назад.
Архивное фото Снежаны и Сергея Бабкиных / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о браке Сергея и Снежаны Бабкиных
- Сергей и Снежана познакомились в 2007 году, они оба работали в "Театре 19". Уже через год влюбленные тайно обвенчались, а 27 марта 2009 года официально зарегистрировали брак.
- Супруги воспитывают троих детей: дочь Веселину, сыновей Артура и Елисея.
- Брак звездной пары был непростым. В прошлом году музыкант поделился, что супруги чуть не распались, однако его спас таинственный "хозяин", который жил в их доме. Впоследствии сама актриса рассказала, что Сергей за 3 года изменил ей более чем со 100 женщинами.
- Музыкант множество раз извинялся перед любимой, ведь испытывал страх и не хотел расставаться. Поэтому сейчас супруги почти все время пытаются быть вместе.