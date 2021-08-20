Украинская актриса и жена музыканта Сергея Бабкина Снежана Бабкина часто общается с подписчиками на личной странице в инстаграме. На днях она в очередной раз отвечала на вопросы поклонников.

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Архивные фото Снежаны Бабкиной

На этот раз фолловеры попросили Снежану Бабкину показать ее архивные фотографии. Звезда опубликовала фото, на котором позировала в розовой кофточке на тонких бретелях. Оказалось, что ранее у нее были темно-рыжие волосы и миловидная челка. Девушка предстала перед объективом без косметики, однако слегка подчеркнула губы розовым блеском.

Архивное фото Снежаны Бабкиной / Фото из инстаграм-сториз

Также поклонники попросили показать фото, на котором Снежана Бабкина беременна старшим сыном Артуром. Но жена артиста призналась, что такого кадра в сети нет. Поэтому показала миловидное фото с периода, когда была беременна дочкой Веселиной.



Архивное фото Снежаны Бабкиной / Фото из инстаграм-сториз

Отвечая на вопрос фаната, Снежана Бабкина рассказала, что у нее 14 лет отношения с Сергеем.

Вау! Столько всего пройдено! Столько всего еще надо пройти! Обожаю!

– написала актриса.

Бабкина поделилась фото влюбленной пары, сделанным 13 лет назад.

Архивное фото Снежаны и Сергея Бабкиных / Фото из инстаграм-сториз

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