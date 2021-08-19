Відома українська артистка Світлана Тарабарова часто обирає для своїх аутфітів яскраві кольори. Цього разу зірка також позувала в надзвичайній сукні. Новими світлинами вона поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Світлани Тарабарової

Виконавиця влаштувала розкішну фотосесію в березовому лісі. Вона ефектно позувала перед камерою. Для літнього look зірка приміряла яскраво-помаранчеву повітряну довгу сукню з воланами та злегка об'ємними рукавами.

Тонкий пояс був доповненням сукні Світлани Тарабарової. Знаменитість поєднала її з прозорими босоніжками на високих підборах. Такий образ вона доповнила тонким срібним ланцюжком на шиї.

Співачка розпустила вогняне волосся, колір якого вдало підкреслювало вбрання. На обличчі вона зробила легкий макіяж, підкресливши очі стрілками, а губи – рожевою помадою.

Інколи просто хочеться заховатися у найкращу яскраву сукню. Так і зробила,

– поділилась Світлана Тарабарова.



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Шанувальники артистки засипали її компліментами в коментарях. Фани зазначають, що оранжевий колір дуже пасує виконавиці.