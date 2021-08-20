Українська акторка та дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана Бабкіна часто спілкується з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі. Днями вона вкотре відповідала на питання шанувальників.

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Архівні фото Сніжани Бабкіної

Цього разу фоловери попросили Сніжану Бабкіну показати її архівні світлини. Зірка опублікувала фото, на якому позувала у рожевій кофтинці на тонких бретелях. Виявилося, що вона раніше мала темно-руде волосся та миловидний чубчик. Дівчина постала перед об'єктивом без косметики, однак злегка підкреслила губи рожевим блиском.



Архівне фото Сніжани Бабкіної / Фото з інстаграм-сторіз

Також прихильники попросили показати фото, на якому Сніжана Бабкіна вагітна старшим сином Артуром. Та дружина артиста зізналась, що такого кадру у мережі немає. Тому показала миловидне фото з періоду, коли була вагітна донькою Веселиною.



Архівне фото Сніжани Бабкіної / Фото з інстаграм-сторіз

Відповідаючи на питання фаната, Сніжана Бабкіна розповіла, що 14 років має стосунки з Сергієм.

Вау! Стільки всього пройдено! Стільки всього ще треба пройти! Обожнюю!

– написала акторка.

Бабкіна поділилась фото закоханої пари, зроблене 13 років тому.



Архівне фото Сніжани та Сергія Бабкіних / Фото з інстаграм-сторіз

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