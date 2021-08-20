Українська акторка та дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана Бабкіна часто спілкується з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі. Днями вона вкотре відповідала на питання шанувальників.
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Архівні фото Сніжани Бабкіної
Цього разу фоловери попросили Сніжану Бабкіну показати її архівні світлини. Зірка опублікувала фото, на якому позувала у рожевій кофтинці на тонких бретелях. Виявилося, що вона раніше мала темно-руде волосся та миловидний чубчик. Дівчина постала перед об'єктивом без косметики, однак злегка підкреслила губи рожевим блиском.
Архівне фото Сніжани Бабкіної / Фото з інстаграм-сторіз
Також прихильники попросили показати фото, на якому Сніжана Бабкіна вагітна старшим сином Артуром. Та дружина артиста зізналась, що такого кадру у мережі немає. Тому показала миловидне фото з періоду, коли була вагітна донькою Веселиною.
Архівне фото Сніжани Бабкіної / Фото з інстаграм-сторіз
Відповідаючи на питання фаната, Сніжана Бабкіна розповіла, що 14 років має стосунки з Сергієм.
Вау! Стільки всього пройдено! Стільки всього ще треба пройти! Обожнюю!
– написала акторка.
Бабкіна поділилась фото закоханої пари, зроблене 13 років тому.
Архівне фото Сніжани та Сергія Бабкіних / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про шлюб Сергія та Сніжани Бабкіних
- Сергій та Сніжана познайомились у 2007 році, вони обоє працювали у "Театрі 19". Вже через рік закохані таємно повінчалися, а 27 березня 2009 року офіційно зареєстрували шлюб.
- Подружжя виховує трьох дітей: дочку Веселину, синів Артура та Єлисея.
- Шлюб зіркової пари був непростим. Минулого року музикант поділився, що подружжя мало не розпалося, однак його врятував таємничий "господар", який жив у їхньому домі. Згодом сама акторка розповіла, що Сергій за 3 роки зрадив їй більш як зі 100 жінками.
- Музикант безліч разів вибачався перед коханою, адже відчував страх і не хотів розлучатися. Тому зараз подружжя майже увесь час намагається бути разом.