Знаменитість обожнює мандрівки. Вона часто разом із чоловіком і дітьми вивчає нові країни. В Об'єднані Арабські Емірати вона повертається вже не вперше, тому часто публікує фото звідти.

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Стильний look Санти Дімопулос

Зірка позувала на камеру в розкішному закладі на тлі вечірнього міста. Для романтичної вечері Санта одягнула привабливий аутфіт. Вона позувала на камеру в чорній атласній блузці, яку не застібала на всі ґудзики. Оскільки дівчина зображена сидячи, то не видно, з яким низом вона поєднала її.

Дімопулос обожнює прикраси, тому часто доповнює свої образи коштовними браслетами, сережками, каблучками. Так було й цього разу. Довге волосся красуня акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі, які виділила чорним олівцем.



Санта Дімопулос в Дубаї / Фото з інстаграму Санти Дімопулос



Санта Дімопулос в Дубаї / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Зверніть увагу! Після новорічних свят чимало українських зірок відправилися на відпочинок. Хто і де проводить зимові відпустки – дізнавайтеся за посиланням.