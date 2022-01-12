Санта Дімопулос є прикладом для багатьох українських модниць, адже вона завжди виглядає стильно. Для мандрівок знаменитість обирає образи, якими підкреслює смак в одязі.

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Пляжний look Санти Дімопулос

Для прогулянки сонячним пляжем Санта обрала довгу літню сукню білого кольору. Вбрання було асиметричного крою, на тонких бретелях, з глибоким декольте. Дімопулос була без бюстгальтера, що додало образові сексуальності. На талії виднівся тоненький коричневий ремінець. Такий look доповнили солом'яні босоніжки на високій підошві.

Серед аксесуарів Санта обрала: велику пляжну сумку, капелюх, браслети, сережки, каблучки та великі сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Біла сукня вдало підкреслила бездоганну золотисту засмагу.



Санта Дімопулос у білій сукні / Фото з інстаграму Санти Дімопулос



Санта Дімопулос у білій сукні / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Зазначимо, дружина Євгена Кошового для пляжної прогулянки також обирала біле вбрання. У сарафані Ксенія позувала босоніж на білосніжному пісочку. Подружжя відпочиває на Мальдівах.