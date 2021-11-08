Чорна ікра, басейн та пляж: Оля Полякова з доньками й чоловіком відпочиває на Мальдівах

Успішна українська співачка Оля Полякова після концерту "Королева ночі" відправилась на відпочинок. Цього разу вона разом з доньками та чоловіком відпочиває на Мальдівських островах.

Після важливого концерту українська співачка Оля Полякова вирішила взяти паузу у робочих буднях. В інстаграм-сторіз вона розповіла, що відправилась на відпочинок.

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Виконавиця полетіла на Мальдіви з родиною – чоловіком і доньками Машею та Алісою. Оля Полякова орендувала розкішні апартаменти.

Знаменитість проживатиме з сім'єю у двоповерховій віллі. На першому "поверсі" спальня для подружжя Олі та її чоловіка Вадима й кімнати для дітей.

Мальдіви зустріли Полякову з чорною ікрою та бокалом шампанського, які вона показала на своїй сторінці. Співачка також поділилась кумедними кадрами з Машею та Алісою, які вже встигли насолодитися океаном.

Ми приїхали в рай. Боже, яка краса. У нас навіть є власний басейн і пляж. Господи, я в раю, дякую! Як звучить океан. Як тут круто, я шокована,

– поділилась враженнями артистка.

Відпочинок Олі Полякової / Фото з інстаграм-сторіз

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