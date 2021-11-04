У неділю Влад має бути на прямому ефірі "Танців з зірками", тому на Мальдіви полетів лише на декілька днів. Сім'я обирала між Єгиптом та цими островами й все-таки вирішила хоча б менше часу, але провести його в райському куточку землі.

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Влад Яма з сім'єю на Мальдівах

Танцівник опублікував фото, на якому зображений з найріднішими на тлі неймовірно красивого океану. На обличчях Влада, Лілії та Леона сяють усмішки. Усі вони дуже щасливі, що змогли прилетіти саме туди та декілька днів насолодитися природою, білосніжним пісочком і бірюзовою водою океану.

Ймовірно, сім'я зробила селфі одразу після прильоту, адже ніхто ще не встиг переодягнутися в купальники, всі позували в спортивному вбранні.



Влад Яма з дружиною та сином на Мальдівах / Фото з інстаграму хореографа

Текст публікації Влада Ями:

Так, ми на Мальдівах. Прораховували цю країну декілька разів, але завжди було дорого або, судячи з відгуків, "туди менше, ніж на 10 днів нема сенсу їхати". А коли в запасі було 2 тижні, хотіли в Америку. Так ось, пробули добу й переконалися, що відгуки – не зовсім правдива історія. Важливо не скільки, а як.

Насправді все почалося з ідеї про "хороший Єгипет", в якому не були приблизно 13 років. Але, поки наважувалися, порівняли ціною з Мальдівами. Вони вийшли приблизно однакові, якщо летіти на Мальдіви на декілька днів менше. Але справа взагалі не в цьому!

Складно описати картину словами. Просто здається, що це кіно. Здійснилася ще одна мрія.