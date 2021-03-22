Юрій Нікітін зізнався, чому вони з Іриною Білик так і не стали батьками

Творчий союз співачки Ірини Білик і музичного продюсера Юрія Нікітіна переріс у романтичні стосунки. Зірки прожили в цивільному шлюбі цілих вісім років, однак так і не стали батьками. Про материнство артистка мріяла ще на піку кар'єри, однак тоді чоловік не був готовий жертвувати шаленою популярністю заради сім'ї.

Знайомство зірок відбулося 30 років тому на фестивалі "Весняні надії" у Вінниці. Тоді Ірина Білик стала першою артисткою продюсера Юрія Нікітіна. Тривала співпраця переросла в пристрасний роман, який так і не завершився одруженням. У пари були різні погляди на життя: Білик мріяла про спокій та материнство, а Нікітін – про ще більший успіх в шоу-бізнесі.

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Чому Юрій Нікітін та Ірина Білик не стали батьками

Подейкують, що саме наставник відмовляв зірку народжувати дітей та йти зі сцени в період суперпопулярності. Проте сам Юрій Нікітін запевнив, вони з Іриною Білик спільно дійшли висновку, що батьківство не на часі.

Я висловлював свою позицію: "Чи точно зараз? Чи точно в розквіт кар'єри?" Якщо і в Іри були такі питання, і в мене, очевидно, що щось не те відбувалося,

– поділився продюсер.

Юрій Нікітін про творчий розрив з Іриною Білик

Ірина Білик стала суперзіркою 1997 року, продавши півмільйона копій альбому "Фарби". Відтоді вона давала по кілька концертів на день, однак так було не завжди. Перші п'ять років бренд Ірина Білик не приносив їм ніякого прибутку.

"Ми зовсім нічого не заробляли перші п'ять років! Перші гроші з'явилися через п'ять років. Це був просто ентузіазм. Віра в успіх. І жодних грошей", – зазначив Юрій Нікітін.

Знаменитості розійшлися як пара на піку кар'єри співачки. Вони поставили крапку в стосунках після восьми років цивільного шлюбу та продовжили співпрацювати. Однак вже тоді наставник розумів, що розрив їхнього творчого тандему не за горами.

"Це був дуже складний період. Для мене це був не просто розрив чисто людський. Я розумів, що я залучений в цей бізнес з Іриною Білик. Як його ділити, незрозуміло. І тоді по швах тріснула вся наша компанія", – розповів Нікітін.

Повне інтерв'ю Юрія Нікітіна: дивіться відео онлайн

Додамо, нещодавно Юрій Нікітін відпустив у сольне плавання ще одних підопічних – гурт "НеАнгели". Як стало відомо згодом, саме продюсер запропонував розходитися.