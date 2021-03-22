Творческий союз певицы Ирины Билык и музыкального продюсера Юрия Никитина перерос в романтические отношения. Звезды прожили в гражданском браке целых восемь лет, однако так и не стали родителями. О материнстве артистка мечтала еще на пике карьеры, однако тогда мужчина не был готов жертвовать бешеной популярностью ради семьи.

Знакомство звезд состоялось 30 лет назад на фестивале "Весенние надежды" в Виннице. Тогда Ирина Билык стала первой артисткой продюсера Юрия Никитина. Длительное сотрудничество переросло в страстный роман, который так и не завершился свадьбой. У пары были разные взгляды на жизнь: Билык мечтала о покое и материнстве, а Никитин – о еще большем успехе в шоу-бизнесе.

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Почему Юрий Никитин и Ирина Билык не стали родителями

Говорят, что именно наставник отговаривал звезду рожать детей и уходить со сцены в период суперпопулярности. Однако сам Юрий Никитин заверил, они с Ириной Билык совместно пришли к выводу, что отцовству не время.

Я высказывал свою позицию: "Точно сейчас? Точно в расцвет карьеры?" Если и у Иры были такие вопросы, и у меня, очевидно, что-то не то происходило,

– поделился продюсер.

Юрий Никитин о творческом разрыве с Ириной Билык

Ирина Билык стала суперзвездой 1997 года, продав полмиллиона копий альбома "Краски". С тех пор она давала по несколько концертов в день, однако так было не всегда. Первые пять лет бренд Ирина Билык не приносил им никакой прибыли.

"Мы совсем ничего не зарабатывали первые пять лет! Первые деньги появились через пять лет. Это был просто интерес. Вера в успех. И никаких денег", – отметил Юрий Никитин.

Знаменитости разошлись как пара на пике карьеры певицы. Они поставили точку в отношениях после восьми лет гражданского брака и продолжили сотрудничать. Однако уже тогда наставник понимал, что разрыв их творческого тандема не за горами.

"Это был очень сложный период. Для меня это был не просто разрыв чисто человеческий. Я понимал, что я вовлечен в этот бизнес с Ириной Билык. Как его делить, непонятно. И тогда по швам треснула вся наша компания", – рассказал Никитин.

Полное интервью Юрия Никитина: смотрите видео онлайн

Добавим, недавно Юрий Никитин отпустил в сольное плавание еще одних подопечных – группу "НеАнгелы". Как стало известно впоследствии, именно продюсер предложил расходиться.