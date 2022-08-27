Настя Каменських нарешті пояснила, чому Потап досі не повернувся в Україну

У середині серпня Настя Каменських приїхала в Україну вперше після 24 лютого. Тоді як її чоловік Потап залишився за кордоном і нарвався на ще більший хейт. Співачка пояснила, чому він досі не вдома і виправдала його перед публікою.

За майже два тижні в Україні Настя Каменських встигла і в Ірпені виступити, і до дітей в Охматдит навідатися. В одному з інтерв'ю співачка нарешті відповіла на запитання, де Потап.

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Чому Потап не повернувся в Україну разом з Каменських

Як тільки зірку запитали про Потапа, вона одразу ж згадала про його хворобу – параліч обличчя, через який він не зміг виступити на благодійному концерті в Мадриді.

У нього паралізувало пів обличчя. Ми зараз проходимо процес адаптації і більшість українців переживають посттравматичний синдром чи депресію, у когось здоров'я починає сипатися, нервова система не витримує,

– виправдалася Настя Каменських за чоловіка.

Артистка також поспішила додати, що за шість місяців за кордоном їхня сім'я, себто вона і Потап, зібрала 75 мільйонів гривень на допомогу Україні. Тож саме через благодійні концерти та заходи репер залишився в безпеці.

Зараз у нього є декілька проєктів, які він просто повинен завершити. І зовсім-зовсім скоро він приїде додому,

– пообіцяла співачка.

Потап з Настею Каменських / Фото з інстаграму репера

Що Каменських відповіла хейтерам

найкращий друг Потапа Позитив (Олексій Завгородній) радить йому повернутися до України . За словами співака, він не єдиний з оточення репера, хто так думає.

Співачка вкотре наголосила, що вони з Потапом не втекли з України напередодні війни, а полетіли в Іспанію записувати їй новий альбом. Однак там їм нібито не було легше, ніж тим українцям, які прокидалися від вибухів і сирен.

На жаль, так вийшло, що я застряла, як і багато людей, які були у відрядженні чи на відпочинку в момент, коли сталася в нас війна. Чомусь є такий наратив: "Той хто там – йому легше, той, хто тут – йому важче". Це неправда. Тому, що війна у кожного українця. Біль у мене йде монотонною лінією, але я не можу розклеюватися. Я нібито затримала дихання, щоб працювати,

– поскаржилася Настя Каменських.

Вона звернулася до хейтерів і закликала їх не гнобити зірок у коментарях, адже це діє на руку нашому ворогу.

"Хейт, звичайно, величезний, і мене це обурює, засмучує. Але, що б мені хотілося сказати людям, які вважають, що щось там хтось недоробив, чи зробив. Коли людина хоче написати щось погане про свого ж співвітчизника, краще написати пост про те, що в нас війна, і, може, воно дійде до іншого куточку світу, і розповість правду. Будь ласка, давайте будемо єдині, єдині у всьому", – попросила Настя Каменських замість Потапа.