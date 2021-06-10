Якщо з колишніми дружинами в 47-річного Олександра Пономарьова напружені стосунки, то з трьома дітьми він чудово ладнає. Молодший син Олександр багато часу проводить з зірковим батьком, середня донька Євгенія живе й працює в Португалії, а старша Зоя навідується зрідка. Одну з зустрічей співак все ж показав у мережі.

Читайте також Справжнісіньке диво, – Олена Шоптенко зворушливо привітала сина з 3-річчям

Разом з дорослою Зоєю Олександр Пономарьов позував на траві на задньому дворі заміського маєтку. Дівчина зображена у стильному літньому вбранні – білій сорочці з відкритим декольте, під яку підібрала солом'яний капелюх з чорною стрічкою і яскраво-червоні босоніжки. Look вона довершила сонцезахисними окулярами в стилі ретро. До слова, артист також підібрав окуляри.

До мене приїхала доця, і ми разом вітаємо вас зі Святом Вознесіння Христового! Христос Воскрес,

– підписав Олександр Пономарьов.

Олександр Пономарьов з донькою / Фото з інстаграму співака

До теми Програв з рахунком 2:0, – Олександр Пономарьов зробив несподівану заяву про сім'ю

Фани Олександра Пономарьова не стримують захвату від рідкісного кадру та пишуть компліменти як кумиру, так і доньці Олени Мозгової:

"Браво вашій творчості, захоплення вмінням оберігати сімейні цінності та особлива подяка за християнський посил. Дочка красуня";

"Дуже гарні";

"Наче однолітки";

"Донька красуня, ви схожі";

"Гарна доня".

Зазначимо, первістка Зою Олена Мозгова народила до союзу з Олександром Пономарьовим. Продюсерка не була одружена з батьком доньки й порвала з ним до її появи на світ. Співак прийняв дівчинку як рідну й досі підтримує її.