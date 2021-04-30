Леся Нікітюк пояснила, чому не стала новою "Холостячкою"

Телеглядачі вже дізналися ім'я головної героїні другого сезону шоу "Холостячка". Нею стала співачка Злата Огнєвіч. Ведуча Леся Нікітюк прокоментувала вибір продюсерів проєкту та пояснила, чому на місці артистки не вона.

Лише восени на екранах з'явиться другий сезон реаліті-шоу "Холостячка". Серед найбажаніших наречених України організатори проєкту обрали головною героїнею 35-річну Злату Огнєвіч. Невідомо, чи претендувала на цю роль телезірка Леся Нікітюк, однак вона не втрималася, щоб не прокоментувати нову "Холостячку".

До теми Злата Огнєвіч – головна героїня другого сезону шоу "Холостячка"

33-річна ведуча, яка тримає свої стосунки за сімома замками, пожартувала, що не стала учасницею другого сезону романтичного реаліті, адже планує йти на шоу "Холостяк".

Так, тому що я вирішила йти на "Холостяка",

– висловилася Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк прокоментувала нову "Холостячку" / Фото з інстаграм-сторіс

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Додамо, публіка й справді хотіла бачити Лесю Нікітюк новою "Холостячкою". Після фіналу першого сезону шоу глядачі та навіть зірки – Володимир Остапчук і Оля Полякова, припускали, що наступною героїнею стане саме Леся Нікітюк.

Спочатку зірка підігрівала чутки та віджартовувалася. Вона заявляла, що в неї немає серця, тому просила залицяльників не писати, що вони готові боротися за неї. Згодом ведуча все ж зізналася, що не братиме участь у "Холостячці".