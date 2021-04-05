После участия в 6 сезоне "Холостяка" продюсер Иракли Макацария поселился и строит карьеру в Украине. Все его родные живут в Тбилиси. Когда шоумен приезжает в Грузию, то и сам живет в квартире родителей.

В свои 36 лет Иракли Макацария имеет две квартиры в Грузии – в Батуми и Тбилиси. Однако, приезжая на родину, останавливается в родительском доме, поскольку собственное жилье сдает в аренду. Герой "Холостяка" объяснил, что ему гораздо приятнее жить с родителями, ведь дома он наслаждается общением с родными и вкусной маминой едой.

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У меня есть отдельная квартира. Просто, поскольку я редко бываю в Грузии, то когда прилетаю на несколько дней, мне гораздо приятнее быть у своих родных,

– поделился Иракли Макацария.

К слову, у него очень сильная связь с семьей, ведь он променял Америку на родную Грузию. Шоумен на год улетел в США, где окончил школу и даже поступил в один из американских университетов. Однако Иракли Макацария так тянуло к своей стране, семье, друзьям, что он забрал документы и вернулся в Тбилиси. Он сделал выбор в пользу родины даже несмотря на то, что в то время там не было многих благ цивилизации.

"В то время, в 2001 году, в Грузии еще не было света, горячей воды, было много бытовых проблем, то Америка была большим контрастом. Но я не смог бы там жить. Кроме семьи, друзья – большая часть моей жизни. Я не могу без друзей. Этого мне сильно не хватало там", – пояснил герой "Холостяка".

Добавим, детство и юность одного из самых желанных холостяков страны прошли в Грузии. Не так давно Иракли Макацария показал, как выглядел подростком, и покорил сеть архивным фото.