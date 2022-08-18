Відповів на критику хейтерів: Еллерт розповів, чому поїхав у США та чи був у теробороні

Переможця "Холостячки" Олександра Еллерта розкритикували за поїздку в Каліфорнію під час воєнного стану. Однак, як з'ясувалося, Олександр полетів туди на благодійний захід до Дня Незалежності України.

Користувачі мережі розкритикували Еллерта за те, що під час війни йому вдалося виїхати з країни. Тепер Олександр відповів невдоволеним хейтерам.

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Чому Еллерт полетів у США

Чоловік не розкрив усіх секретів, але зізнався, що однією з причин його поїздки до Сполучених Штатів Америки став виступ 24 серпня на концерті з нагоди Дня Незалежності України. Окрім Еллерта там будуть й інші українські артисти: Міка Ньютон, Віталій Козловський, Позитив, Анатолій Анатоліч.



Чому Еллерт полетів у США / Скриншот інстаграм-сторіс Еллерта

Чи був Еллерт у теробороні

На початку повномасштабного вторгнення чоловіки залишили роботу та масово вступали до лав територіальної оборони, прагнули захищати Україну від ворогів. Олександр Еллерт не був винятком. Артист повідомив, що він був у складі територіальної оборони протягом трьох місяців – лютий, березень, квітень. В Еллерта навіть залишилося посвідчення.



Олександр Еллерт був у теробороні / Скриншот інстаграм-сторіс Еллерта

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