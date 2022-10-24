Дружина Володимира Остапчука відповіла, чому мовчить про особисте життя

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк відповіла на запитання про особисте життя. На тлі чуток про розлучення вона розповіла, що має право не висвітлювати стосунки.

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк перестали з'являтись на спільних фото чи розповідати про стосунки. Нотаріусиня пояснила, чому вона не коментує особисте життя.

До слова Андрій Джеджула і Юлія Леус офіційно розлучилися

Дружина Остапчука відповіла на запитання про особисте життя

В інстаграм-сторіз Христина відповіла на запитання підписника про те, чому вона різко припинила розповідати про стосунки. Горняк жорстко їй пояснила.

Відповідь вас здивує: не висвітлюю, бо маю на це право. Якщо не подобається, тоді пропоную не переглядати мою сторінку, щоб не нервуватися,

– написала Христина.

Христина Горняк про особисте / Фото з інстаграм-сторіз

Чутки про розлучення подружжя

Наприкінці серпня український ведучий Володимир Остапчук полетів до Канади, де зустрічався з дітьми. З того часу, а то й раніше, він не публікував знімки з дружиною, як і Христина.

Слава Дьомін розповів, що знає, що у подружжя з'явилися проблеми в стосунках. "Єдине, що відомо, що Вова і Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина — невідомо, але подейкують, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей", – казав ведучий.

Свій день народження Христина Горняк відсвяткувала у "дівочому турі" разом з подругами – про чоловіка не згадувала. Так само вона та Остапчук оминули увагою річницю шлюбу.