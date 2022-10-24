Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Кристина Горняк перестали появляться на общих фото или рассказывать об отношениях. Нотариус объяснила, почему она не комментирует личную жизнь.

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Жена Остапчука ответила на вопрос о личной жизни

В инстаграм-сториз Кристина ответила на вопрос подписчика о том, почему она резко прекратила рассказывать об отношениях. Горняк жестко ей объяснила.

Ответ вас удивит: не освещаю, потому что имею на это право. Если не нравится, тогда предлагаю не просматривать мою страницу, чтобы не нервничать,

– написала Кристина.

Кристина Горняк о личном / Фото с инстаграм-сториз

Слухи о разводе супругов

В конце августа украинский ведущий Владимир Остапчук улетел в Канаду, где встречался с детьми. С тех пор, а то и раньше, он не публиковал снимки с женой, как и Кристина.

Слава Демин рассказал, что знает, что у супругов возникли проблемы в отношениях. "Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина — неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир уехал в Канаду к своим детям", – говорил ведущий.

Свой день рождения Кристина Горняк отпраздновала в "девичьем туре" вместе с подругами - о мужчине не вспоминала. Также она и Остапчук обошли вниманием годовщину брака.