Завдяки власному профілю в інстаграмі обраниця Павліка забезпечує себе та зіркового чоловіка, який в період карантину залишився без концертів. Вона не лише заробляє на закордонні поїздки та авто за 800 тисяч гривень, а й розкриває майже 70-тисячній аудиторії особисті драми.

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Чому дружина Віктора Павліка не спілкується з батьком

Фоловери Каті Реп'яхової встигли зауважити, що в неї дуже хороша мама. У них чудові стосунки, адже нещодавно вагітна дівчина перевезла неньку до Києва з рідного Дніпра. Тоді як про батька дружина Павліка майже не говорить. Як пояснила блогерка, в нього не все добре з психікою.

Не спілкуюся. Він психічно неврівноважена людина,

– відповіла Катерина Реп'яхова.

Відверте зізнання обраниця співака доповнила зворушливим фото з сімейного архіву. На світлині вона маленькою позує в батька на руках і весело регоче.

Дружина Віктора Павліка з татом / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

Додамо, ще минулого року Катерина Реп'яхова шокувала публіку зізнанням про батька. Дівчина розповідала, що її батьки розлучилися після того, як тато збанкрутів і позбавив сім'ю даху над головою. У фінансових проблемах чоловік звинувачує колишню дружину, якій погрожує, а дітей, за словами блогерки, ненавидить.