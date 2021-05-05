Благодаря своему профилю в инстаграме избранница Павлика обеспечивает себя и звездного мужа, который в период карантина остался без концертов. Она не только зарабатывает на зарубежные поездки и авто за 800 тысяч гривен, но и раскрывает почти 70-тысячной аудитории личные драмы.

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Почему жена Виктора Павлика не общается с отцом

Фоловеры Кати Репяховой успели заметить, что у нее очень хорошая мама. У них прекрасные отношения, ведь недавно беременная девушка перевезла мать в Киев из родного Днепра. Тогда как об отце жена Павлика почти не говорит. Как пояснила блогерша, у него не все хорошо с психикой.

Не общаюсь. Он психически неуравновешенный человек,

– ответила Екатерина Репяхова.

Откровенное признание избранница певца дополнила трогательным фото из семейного архива. На фотографии она маленькой позирует у отца на руках и весело хохочет.



Жена Виктора Павлика с папой / Фото из инстаграма Кати Репяховой

Добавим, еще в прошлом году Екатерина Репяхова шокировала публику признанием об отце. Девушка рассказывала, что ее родители развелись после того, как папа обанкротился и лишил семью крова. В финансовых проблемах мужчина обвиняет бывшую жену, которой угрожает, а детей, по словам блогерши, ненавидит.