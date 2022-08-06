Ольга Сумська емоційно відповіла усім, хто радить їй зректися доньки з Москви

Старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна живе в Москві з чоловіком-росіянином і двома дітьми. Акторка каже, що вона "в режимі страшного терору", тому не може підтримати Україну публічно. Однак відмовлятися від неї зірка не буде.

Ольга Сумська зізналася, що мало не щодня їй "прилітають" страшні слова через мовчання доньки Антоніни. Деякі з фоловерів, як і Кондратюк, радять зректися її, але як мама вона ніколи на це не піде.

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Що Сумська відповіла на поради зректися доньки з Москви

Коли мені "прилітають" якісь поради на кшталт того, що я маю зректися своїх дітей, – ніколи, навіть думки такої немає. І взагалі як можна таке порадити матері?

– не вкладається в голові у Сумської.

Ба більше, вона не збирається виправдовуватися перед Україною за мовчання своєї дорослої 32-річної доньки.

"Я не маю права виправдовуватися перед українцями за свою доньку, перед згорьованими матерями, які втратили своїх дітей, і своїх чоловіків, і свої будинки, свої міста. Я не буду це робити", – наголосила акторка.

Ольга Сумська з донькою Антоніною / Фото з інстаграму акторки

Чому донька Сумської досі не виїхала з росії

Сумська вже відповідала Ігорю Кондратюку , який радив розірвати стосунки з Антоніною. "Пане Кондратюку, хто ви такий, що ви радите мені відмовитися від моєї дитини, зректися її та своїх онуків? Я ніколи цього не зроблю", – казала акторка ще у травні.

Як з'ясувалося, зірка щодня спілкується з Антоніною, але вона й сама стежить за телеграм-каналами й бачить, що відбувається. За словами акторки, її донька не може ані виступити проти війни, ані виїхати з росії, адже у неї двоє малих дітей – 5-річна донька Єва та 2-річний син Данило.

Ті українці, які перебувають там, в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Ті люди, які не можу висловитися, перебувають там у режимі страшного терору. Там тотальна залежність. Крок вліво, крок вправо і все. Це вже Північна Корея,

– наголосила Ольга Сумська.

"Найстрашніше – я не знаю, що далі. У мене там онуки. Мені дуже боляче. Я тримаюся зараз, не дам волю емоціям, але, повір, мені дуже боляче", – зізналася зірка зі сльозами на очах.

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