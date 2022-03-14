З початку війни, 24 лютого, Даша Квіткова живе у батьків, куди з'їхалось усе їхнє сімейство. До них доносяться звуки обстрілів, тож вони час від часу спускаються у підвал приватного будинку. Нікіта Добринін просить кохану з сином виїхати у безпечніше місце, бодай на Захід країни, але блогерці страшно.

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Чому Даша Квіткова боїться тікати з Києва

Чоловік теж просить поїхати на Захід, а я боюся на дорогу виїхати. Як бачу, як там розстрілюють машини,

– розповіла Даша Квіткова.

Скриншот з інстаграму Даші Квіткової

Блогерка, як і Нікіта Добринін, дуже хвилюється за 8-місячного сина Лева, але далека дорога лякає її більше, ніж вибухи снарядів. Крім того, малюк не дає їм розклеїтися. Пара зберігає спокій, бо він нібито "зчитує стан за дві секунди".

"Я рада, що йому лише 8 місяців, і він нічого не розуміє. Тому що я бачу, як змінилися вирази у сестри та племінниці. Коли маленька дівчинка, 5 років, каже "мамо, швидше, треба йти в укриття, доки ракета не вибухнула" чи "Росія напала на Україну, ми повернемося додому?" – це страшно", – написала Даша Квіткова.

Даша Квіткова з сином Левом: фото

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Нагадаємо, Даша Квіткова могла вирватися з-під Києва ще в перші дні війни. Родина Нікіти Добриніна живе в Чернівцях, де досі тихо, тож її з сином кликали туди. Однак два тижні тому її лякали не розстріли евакуаційних колон, а розбиті мости та небезпечна дорога.