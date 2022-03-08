Знаменитості могли б виїхати з-під обстрілів у Чернівці, де мешкає рідня Нікіти Добриніна, але вирішили, що дорога на Західну Україну може бути куди небезпечніша, ніж російські снаряди. Тож герой 9 сезону "Холостяка" разом з батьком і братом Даші Квіткової вступив до лав тероборони, а вона залишилася в будинку.

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Чому Даша Квіткова не волонтерить у війну

Блогерка-мільйонниця зізналася, що якби не 7-місячний син Лев і троє інших дітей у їхньому домі – від 4 місяців до 13 років, вона обов'язково волонтерила б. Зараз дівчина може допомагати армії та людям лише фінансово та інформаційно – шукати ліки, гуманітарку, перевізників для тих, хто через війну опинився у скрутному становищі.

Якби у мене не було маленької дитини, я б сама волонтерила. Але зараз єдине, як я можу допомогти і бути корисною – це інформативно та фінансово,

– розповіла Даша Квіткова.

Фото з інстаграм-сторіс Даші Квіткової

До речі, зірка Playboy Даша Астаф'єва теж не виїхала з Києва. З дня у день вона намагається бути максимально корисною – дає інтерв'ю, готує для військових і розвантажує гуманітарку зі всього світу.

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