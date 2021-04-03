Катя вміє виносити мозок, – чоловік Катерини Кухар розповів, яка вона дружина

Українська прима-балерина Катерина Кухар та Олександр Стоянов разом вже 12 років. Пара майже нерозлучна. Чоловік наголосив, що дружина часто виносить мозок, однак без неї йому дуже самотньо та некомфортно.

Подружжя артистів балету – одна з найзразковіших пар українською шоу-бізнесу. Вони перебувають разом 24 години на добу – їздять на гастролі, репетирують в танцювальному залі, з'являються на світських заходах і відпочивають лише вдвох. Олександр Стоянов зізнався, що багатьох це дивує, однак як йому, так і Катерині Кухар такий ритм життя подобається.

Читайте також Доводилося наступати на горло, – Катерина Кухар розповіла, як боролася з зайвою вагою

"Є вислів: "Куди ж ти зі своїм самоваром?" А мені без самовара некомфортно. Коли є мій самоварчик поряд, я розумію, що у мене завжди все під рукою", – наголосив танцівник.

Він зізнався, що Катерина Кухар дуже турботлива. Вона завжди дбає, щоб коханий був здоровий, тепло охайно одягнений, ситий та в комфорті – з подушкою і фільмом на ноутбуці. Якщо артист балету їде на гастролі сам, то не бере з собою нічого.

Я ходжу роздягнений, голодний, недоглянутий. З одного боку – це кайф, ти відпочиваєш, мозок ніхто тобі не виносить, бо Катя вміє виносити мозок. Але дуже самотньо виходить,

– розповів Олександр Стоянов.

На неймовірну турботу дружини він відповідає тим же. Чоловік робить все, щоб Катерина Кухар не переймалася хатніми справами: "Я роблю її життя, її побут значно легшим. Я допомагаю, щоб вона не витрачала час на те, що їй не треба".

Додамо, нещодавно й сама Катерина Кухар зізналася, що її обранець вміє створювати казку та щедрий на подарунки. Один з останніх сюрпризів – вечірка з нагоди дня народження.

Олександр Стоянов запросив дружину на вечерю в один з закладів столиці, в якому потай від коханої зібрав її зіркових друзів – Володимир Остапчук з дружиною Христиною, Оля Полякова, Наталія Могилевська, "Холостяк" Сергій Мельник та інші.