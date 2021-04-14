Бедуїни і гостинність: чим Йорданія вразила Надю Дорофєєву і Володимира Дантеса

Джерело:"Новий канал"
Подружжя стали ведучими на тревел-шоу "Орел і Решка. 10 років" на Новому каналі та поділилися враженнями від зйомок.
Зірки вперше побувала в Йорданії – пустельній арабській країні з багатою історією. Надя Дорофєєва, до прикладу, відвідала стародавнє місто Петру, поборола свій страх польоту у вертольоті, їла руками в елітному ресторані... Але найбільше дівчину вразив місцевий менталітет.
До слова Володимир Дантес знайшов плюси в розлуці з Надею Дорофєєвою
Завжди вважаю надбанням тієї чи іншої країни людей. І нас з Вовою вразило наскільки в Йорданії вони відкриті. Я була в гостях у бедуїнів і здивувалася, які вони сучасні, комунікабельні, цікаві... Не дивлячись на те, що їхні будинки розміщені в скелях, вони так само, як і ми, користуються інстаграмом. А ще – дуже весело жартують,
– поділилась Дорофєєва.
А ось співведучий Наді – її чоловік Володимир Дантес – в Йорданії вже був. Колись він знімався там в іншому тревел-шоу. Крім смачної їжі і невимовної атмосфери, співака вразила одна місцева традиція.
"У Йорданії є класна штука: якщо вам ніде ночувати, або щось сталося, можна зайти до будь-якої людини і три дні пожити у нього без будь-яких питань", – додав ведучий Володимир Дантес.
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес у Йорданії / Фото пресслужби "Нового каналу"
Нагадаємо, що новина про те, що відоме українське подружжя стане ведучими "Орла і Решки" потішила фанатів кілька тижнів тому. Дантес вже знімався у такому шоу, а от для артистки цей досвід став першим у її житті.