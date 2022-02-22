У червоному жакеті від Zara: Кейт Міддлтон приголомшила яскравим образом

Герцогиня Кембриджська починає хизуватися новими весняними образами. Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в червоному жакеті від Zara та класичних чорних штанах.

22 лютого дружина принца Вільяма прибула в Копенгаген. В Університет Копенгагена вона приїхала з візитом Копенгагенського проєкту психічного здоров'я немовлят. Герцогиня буде в Данії до 23 лютого у Центрі раннього віку Королівського фонду.

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Образ герцогині Кембриджської

Для робочої поїздки Кетрін обрала елегантне вбрання. Вона постала перед камерами у червоному жакеті з золотистими ґудзиками від бренду Zara. Під низ одягнула білу блузку з лаконічним вирізом в зоні декольте. Такий верх поєднала з чорними класичними штанами й замшевими туфлями-човниками на високих підборах.

У руках герцогиня тримала лаконічну сумочку чорного кольору, а в вухах Кейт були вишукані золоті сережки. Розкішне довге волосся Міддлтон вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з чорними стрілками на повіках.



Кейт Міддлтон у червоному жакеті від Zara / Фото Getty Images

Виходи Кейт Міддлтон у 2022 році