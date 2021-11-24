У червоному пальті: королева Летиція зачарувала ефектним образом

Іспанське монарше подружжя 23 листопада відправилося в Швецію. Для перельоту Її Величність обрала стриманий чорний гольф, штани та бездоганне червоне пальто.

З настанням холодів іспанська королева Летиція демонструє стильні аутфіти, у яких було комфортно та тепло під час прогулянок, в офісі, на ділових зустрічах.

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Осінній look королеви Летиції

В аеропорт королева приїхала в чорних гольфі та штанах-кюлотах, а поверх одягнула яскраве червоне пальто, яке на талії зав'язала поясом в тон. Такий одяг поєднала з довгими чоботами чорного кольору на підборах. У руках вона тримала чорні рукавиці.

Волосся Летиція вклала рівно та забрала назад. На обличчя одягнула маску білого кольору та зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Вуха Її Величності прикрашали лаконічні сережки.



Король Філіп VI та королева Летиція / Фото Getty Images

Король одягнув чорний класичний костюм, рожеву сорочку, червону краватку та пальто. На його обличчі також була захисна маска. Таким чином монархи нагадують про важливість дотримання карантинних заходів, адже досі є великий ризик інфікування коронавірусом.



Король Філіп VI та королева Летиція / Фото Getty Images

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