"Червона калина" й "Біля тополі": патріотичні пісні, які варто послухати до Дня Незалежності

Шість місяців великої війни були важкими, але водночас продуктивними для українських музикантів. Напередодні Дня Незалежності України пропонуємо переглянути добірку патріотичних пісень, що підіймають дух та сповнюють хорошим настроєм.

Боротьба за незалежність України та те, щоб синьо-жовтий прапор майорів у всіх наших містах і селах – все ще триває. Та ми не опускаємо рук і продовжуємо війну на всіх можливих фронтах.

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Напередодні Дня Незалежності пропонуємо прослухати та проглянути 10 пісень, що проникають у саме серце та проймають до мурах. Серед таких – і "Червона калина", і "Біля Тополі" та багато інших патріотичних композицій.

Плейлист топових патріотичних пісень

Андрій Хливнюк (і The Kiffness) – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

Тінь Сонця – "Зродились ми великої години": слухайте онлайн

SHUMEI - Біля Тополі: дивіться відео онлайн

Христина Соловій – "Я твоя зброя": дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов, Тарас Тополя та Дзідзьо – "На землі, в повітрі і на морі": дивіться відео онлайн

Українські артисти та Lida Lee – "Настане час": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Квіти мінних зон": дивіться відео онлайн

Ed Sheeran – 2step ft "Антитіла": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео онлайн

Jerry Heil, alyona alyona, Ela – "Купала": дивіться відео онлайн