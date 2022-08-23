Борьба за независимость Украины и то, чтобы сине-желтый флаг развевался во всех наших городах и селах – все еще продолжается. Но мы не опускаем руки и продолжаем войну на всех возможных фронтах.

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В преддверии Дня Независимости предлагаем прослушать и просмотреть 10 песен, которые проникают в самое сердце и проникают в муравьи. Среди таких – и "Червона калина", и "Біля тополі" и многие другие патриотические композиции.

Плейлист топовых патриотических песен

Андрей Хливнюк (и The Kiffness) – "Ой у лузі червона калина": смотрите видео онлайн

Тінь Сонця – "Зродились ми великої години": слушайте онлайн

SHUMEI - "Біля тополі": смотрите видео онлайн

Кристина Соловий – "Я твоя зброя": смотрите видео онлайн

Александр Пономарев, Юрий Горбунов, Тарас Тополя и Дзидзьо – "На землі, в повітрі і на морі": смотрите видео онлайн

Украинские артисты и Lida Lee – "Настане час": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Квіти мінних зон": смотрите видео онлайн

Ed Sheeran – 2step ft "Антитіла": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров и Надя Дорофеева – "Думи": смотрите видео онлайн

Jerry Heil, alyona alyona, Ela – "Купала": смотрите видео онлайн